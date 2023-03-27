Putin’den Çin ile askeri ittifak açıklaması

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile askeri ittifak iddialarına yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet televizyonuna verdiği röportajda, Çin ile ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Özellikle stratejik yakınlık kurdukları Çin ile askeri işbirliği alanında önemli adımlar kaydettiklerini ancak bunun askeri ittifak boyutunda olmadığını ima eden Putin, “Askeri-teknik alanda işbirliği yapıyoruz ve bunu gizlemiyoruz. Her şey şeffaf. Burada gizli bir şey yok. Askeri alanda işbirliği yapıyoruz, askeri tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Her şeyi şeffaf bir şekilde sürdürüyoruz. Ancak bu askeri ittifak değil. ABD ne yapıyor? Daha da fazlasını yapıyorlar. Bu da batılı analistler için Batı’nın yeni eksenli ittifak kurma gerekliliğini konuşmaları için bir sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Kendilerine karşı batılı ülkelerin daha küresel bir NATO ittifak geliştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Putin, “Özellikle 2022 yılında küresel bir NATO oluşturmaya çalışarak yeni bir mihver ittifakı oluşturma planı üzerinde anlaştılar. Orada Asya-Pasifik ülkeleriyle ilişkilerini geliştirecekleri açıkça beyan edildi. Dahası, bu konseptte küresel NATO’ya katılacak ülkeler sıralanıyor. Listede Yeni Zelanda, Avustralya ve Güney Kore de bulunuyor. Bu yılın başında İngiltere ve Japonya karşılıklı şeffaflık ve yeni askeri alanda işbirliğinin oluşturulması ve ilişkilerin geliştirilmesi için anlaşma imzaladılar” dedi.