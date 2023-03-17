Putin’den Çin ile kritik temas

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşme gerçekleştirdi.

Bir süredir kulislerde konuşulan ‘Xi Jinping Rusya’da Putin’le görüşecek’ iddiaları kesinlik kazandı. Devlet Başkanı Xi, Pazartesi günü Rusya’da olacak. Ziyaret, ABD Başkanı Biden’ın Kiev’e gelişinden tam 1 ay sonra gerçekleşecek.

Ukrayna işgalinin başlangıcından bu yana Rusya’ya en önemli ziyaretlerden biri yapılacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, stratejik müttefiki Vladimir Putin ile Moskova’da görüşecek.

Kremlin’den yapılan açıklamada Xi’nin Pazartesi’den Çarşamba’ya kadar Rusya’da kalacağı belirtildi. Önemli bir üçüncü dönem için yeniden atanan Xi, son olarak 2019’da Rusya’yı ziyaret etti.

Putin geçen yıl Beijing’deki Kış Olimpiyatları açılış törenine katıldı ve iki lider ayrıca Eylül ayında Özbekistan’daki bir bölgesel güvenlik toplantısında bir araya geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Putin’i Moskova’da ziyaret eden Çinli diplomat Wang ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

‘İki ülke arasındaki stratejik koordinasyonu ve pratik işbirliğini teşvik edecek ve ikili ilişkilerin gelişimine yeni bir ivme kazandıracak. Şu anda, yüz yılda bir görülen değişiklikler hızla gelişiyor ve dünya yeni bir dönemde kararsızlık yaşıyor.

ÇİN’İN DİPLOMASİ ÇAĞRISI KINANDI

Geçen ay savaşla ilgili 12 maddelik bir konum belirten Çin, tüm ülkelerin toprak egemenliğine saygı ve diyalog çağrısında bulundu.

Ancak Batılı liderler, Çin’i işgali kınamamakla suçlayarak Moskova’ya diplomatik kılıf sağlamakla suçladılar.