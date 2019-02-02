Putin’den dünyayı şoke eden açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri’nin kararının ardından Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF’yi askıya aldığını duyurdu.

Putin, INF kararının ardından ABD silahlarının denetiminin gerektiğini belirtti ve Rusya Savunma Bakanlığı ile Orta Menzilli Süpersonik Füze üretimine başlaması konusunda anlaştıklarını söyledi. Putin ayrıca Savunma Bakanlığı’na ABD ile silahsızlanma görüşmelerine başlamamaları talimatını verdiğini ifade etti.

ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyordu. Anlaşmanın ana amacı, Doğu ve Batı Almanya’daki kamplaşma döneminde Avrupa’da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.

Anlaşmanın bozulması halinde, ABD’nin, NATO müttefiklerini zorlayacağı ve şubat ayından sonra füzelerini yeniden Avrupa topraklarına konuşlandıracağı ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu bağlamda, yeni füze yapımı zaman alacağından ABD cephaneliğindeki mevcut ve karadan fırlatmaya daha hızlı uyarlanabilecek orta menzilli silahların kullanılacağı belirtiliyor.

ABD yönetimi, Rusya’nın, Rusya yönetimi ise ABD’nin INF Anlaşması’nı ihlal ettiğini savunuyordu.

ABD yönetimi, NATO tarafından SSC-8 olarak adlandırılan Rusya’nın yeni orta menzilli Novator 9M729 füzesinin anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürerken, Moskova yönetimi de ABD’yi, Romanya ve Polonya’da Aegis füze savunma sistemi konuşlandırarak, INF Anlaşması’nı ihlal etmekle suçluyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Aralık 2018’de Brüksel’de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Rusya’ya INF Anlaşması’na uyması için 60 günlük süre verdiklerini açıklamıştı. ABD’nin verdiği süre bugün itibarıyla doldu. ABD, yarından sonraki 6 aylık sürede anlaşmadan tamamen çekilmiş olaca

TRT