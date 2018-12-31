Putin’den Erdoğan’a mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl mesajı gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya’nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim” dedi.

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl için tebrik mesajı gönderdiği belirtildi.

Putin’in, Türkiye ve Rusya arasında başarılı bir şekilde gelişen ilişkilerden ötürü memnuniyetini dile getirdiği mesajda, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk ünitenin inşaatı başladı ve TürkAkım doğalgaz boru hattının deniz kısmında inşaat tamamlandı” ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilere yönelik yeni planların da yapıldığını vurgulayan Putin, “Moskova ve Ankara’nın ortak çabalarıyla, Suriye’de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Rusya arasında tüm alanlarda, iki ülke halkının faydasına yönelik çalışmaların devam edeceğine inandığını belirten Putin, “Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya’nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim” dedi.

TRUMP’A DA MEKTUP GÖNDERDİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’a da yeni yıl mektubu gönderen Putin, mektubunda “Moskova diyaloğa hazır” mesajı verdi.

Açıklama Kremlin’den geldi. Putin’in mevkidaşı Trump’a yeni yıl dolayısıyla bir mektup yolladığı ifade edildi. Mektupta Moskova’nın ABD ile geniş çaplı diyaloğa hazır olduğu belirtildi.

Putin bir mektup da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a yazdı. Mektupta Rusya’nın Suriye hükümetine ve teröre karşı savaşanlara desteğe devam edeceği ifade edildi.

Vladimir Putin; İngiltere Başbakanı Theresa May, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e de yeni yıl kutlama mesajı gönderdi.

TRT