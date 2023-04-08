Putin’den Ermenistan ile kritik temas

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ’daki durumu telefonda görüştü.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Paşinyan telefon görüşmesi yaptı.

KARABAĞ’DAKİ DURUM ELE ALINDI

Karabağ’daki durumun çeşitli yönleriyle ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki güvenlik ile istikrarın sağlanması, Güney Kafkasya’da ekonomi ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması ile ilgili Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında 2020-2022’de yapılan anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler de ele alındı.