Putin’den gerilimi düşürme çağrısı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilime ilişkin çağrıda bulundu.

Liderlerle tekli görüşmeler gerçekleştirdikten sonra Paşinyan ve Aliyev’i bir kez daha yan yana getiren Putin, tarafların daha çok direkt temas kurması çağrısında bulundu.

Liderler en son geçen Ocak ayında toplu olarak bir araya gelmişti.

Görüşmelerden sonra Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından yayınlanan ortak bildiride, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların tekrar belirlenmesi için komisyon kurulacağı belirtildi.