Putin’den gözdağı: Nükleer silah kullanabiliriz

Ukrayna ile savaşan Rusya’nın devlet başkanı Vladimir Putin, ülkesinin tehdit edilmesi halinde nükleer silah kullanabileceklerini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları bir yılı aşkın bir süredir devam ederken, Moskova kıtalararası bir balistik füzenin testinin başarı ile gerçekleştirildiğini açıkladı. Balistik füze testi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa bir süre önce, “Batı’nın tehdidi”ne yönelik Belarus’ta nükleer silah konuşlandırmasının ardından geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, fırlatmanın amacının “Kıtalararası balistik füzelerin gelişmiş savaş ekipmanlarını test etmek” olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası bir balistik füze denemesinin “başarıyla” gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, füzenin Rusya’nın güneyindeki Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar test alanından fırlatıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Fırlatmanın amacı kıtalararası balistik füzelerin gelişmiş savaş ekipmanlarını test etmekti. Bu fırlatma yeni stratejik füze sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılan tasarım ve teknik çözümlerin doğruluğunu teyit etti.” denildi.

Bakanlığa göre füze Kazakistan’daki Sary-Shagan eğitim sahasındaki hedefi vurdu.

Diğer taraftan, geçen yıl Ukrayna’ya asker göndermesinden bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya tehdit edilirse nükleer silah kullanabileceğine dair üstü kapalı uyarılar yaptı.

Şubat ayı sonlarında ise Putin, Moskova’nın Rusya ve ABD’nin nükleer stokları sınırlama ve karşılıklı teftişe tabi tutma konusunda anlaştıkları Yeni START anlaşmasına katılımı askıya aldığını açıkladı.

Geçen hafta ise Rusya komşu Belarus’ta taktik nükleer silahlarını konuşlandırdığını duyurdu. Ancak, her iki hamle de NATO’dan kınama aldı.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, test edilen füzenin türüne ilişkin bir açıklama yapmadı. Şubat ayında Putin, bu yıl içinde yeni bir tür kıtalararası balistik füze konuşlandırılacağını açıklamıştı.