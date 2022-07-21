Putin’den ilginç istek

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, vatandaşlarının ortalama yaşının 78’e çıkarma talimatı verdi.

Vladimir Putin, Rusya’daki yetkililere 2020’lerin sonuna kadar yurttaşların ortalama yaşam süresini 78’e çıkarma talimatı verdi.

Tesadüf o ki kendisi de 2030’da 78 yaşına basacak olan 69 yaşındaki Putin, sağlık ve yaşam standartlarından sorumlu yetkililerin “bu hedefe doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemesi” gerektiğini söyledi.

Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı, mevcut ortalama yaşam süresinin 2022’nin ikinci çeyreğinde 73 yılı aştığını söyledi. Bu, koronavirüs pandemisi öncesi ortalamalara geri dönüşü yansıtıyor.

Devlete bağlı haber ajansı RIA Novosti’ye göre Putin, “Genel olarak bu iyi bir sonuç fakat Rusya’daki yaşam süresini 2030’a kadar 78 yaşa çıkarmak hedefine doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemek önemli” dedi.

Toplantıda Putin, hepatit C ve diyabetle mücadele amaçlı yeni programların uygulanmasını da övdü. Putin, yetkililerin yoksulluğu azaltmak da dahil Rus yurttaşlarının yaşam kalitesini artırmak için çalışmaları gerektiğini söyledi.

Söylentilere göre Putin, Ukrayna’da savaş yürütürken bir dizi “ağır” hastalıktan mustarip ancak Moskova bu iddiaları reddediyor.