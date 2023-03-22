Putin’den İngiltere’ye: Gerekeni yaparız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kremlin’de bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Putin, Ukrayna’nın Batı’daki en büyük destekçilerinden olan İngiltere’yi hedef aldı. Rus lider, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk etmesi durumunda gereken cevabı vereceklerini ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme gerçekleştirmek için Moskova’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Kremlin’de bir görüşme gerçekleştiren liderler toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Ukrayna savaşına açıktan destek veren İngiltere’yi tehdit eden Putin, “İngiltere, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk ederse gerekeni yaparız” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk etmesi durumunda gereken cevabı vereceklerini belirtti.

Kremlin Sarayı’nda bir araya gelen Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in katılımıyla Rus ve Çin heyetleri arasında görüşmeler yapıldı.

ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

İki ülke lideri, görüşmeler sonrası bazı bildiriler imzaladıktan sonra basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelerin “başarılı”, “yapıcı” ve “samimi” şekilde gerçekleştiğini dile getiren Putin, Şi ile 2 ortak bildiri imzaladıklarına dikkati çekerek “Bu bildiriler, tarihteki en yüksek gelişme düzeyinde gerçek kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim örneği olan Rusya-Çin ilişkilerinin özel doğasını tamamıyla yansıtmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.Putin, söz konusu bildirilerin, Rusya ile Çin arasındaki dostluğu daha da güçlendireceği, iki devlet ve halkın istikrarını sağlayacağı umudunu paylaştı.

“RUSYA GEREKLİ ŞEKİLDE CEVAP VERMEK ZORUNDA KALACAK”

Rusya Devlet Başkanı Putin, Şi ile görüşmede Ukrayna’daki durumu da ele aldıklarını aktararak “Çin’in ortaya koyduğu barış planı hükümlerinin birçoğunun, Rusya’nın yaklaşımlarıyla uyumlu olduğunu ve Batı ile Kiev’in hazır olduğunda barışçıl bir çözüm için baz alınabileceğini düşünüyoruz. Ancak şimdiye kadar onların buna hazır olduğunu göremiyoruz.” diye konuştu.

İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk edeceği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Putin, “Bu gerçekleşirse, Rusya gerekli şekilde cevap vermek zorunda kalacak.” ifadesini kullandı.

Putin, Rusya ile Çin’in bağımsız dış siyaset izlediğini dile getirerek “Birleşmiş Milletler’in (BM) ve BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) merkezi rolüne, uluslararası hukuka ve BM’nin tüzüğüne dayalı olması gereken adil ve demokratik çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulması için dayanışma içinde çalışıyoruz.” dedi.