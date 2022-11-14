Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den İstanbul'daki patlama ile ilgili açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul Taksim meydanında yaşanan patlama ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Rusya lideri Putin, Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği taziye mesajında, İstanbul’da meydana gelen trajik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini sundu. Kremlin’den yapılan açıklamada, İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Terörün her çeşidi ve yapısıyla mücadelede, Türk ortaklarımızla mümkün olduğu kadar yakın işbirliğine hazır olduğumuzu yeniden teyit ediyoruz.