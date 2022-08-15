Putin’den Kuzey Kore liderine mektup

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a mektup yolladı.

Putin mektubunda, “İki ülkenin ortak çabalarla kapsamlı ve yapıcı ikili ilişkileri genişleteceğini” söyledi.

Kuzey Kore’nin devlet haber ajansı KCNA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore’nin kurtuluş günü için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a mektup gönderdiğini yazdı.

Habere göre Putin, yakın ilişkilerin, Kore yarımadası ve Kuzeydoğu Asya’nın güvenliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını belirtti.

Kim ise Putin’e gönderdiği mektupta, Rusya-Kuzey Kore dostluğunun İkinci Dünya Savaşı’nda başladığını söyledi. Kim, “İki ülke arasındaki stratejik işbirliği, destek ve dayanışmanın, o zamandan beri güçlenerek büyüdüğünü” vurguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Pyongyang’da düzenlenen toplantıda Coronavirüs hastalığı (COVID-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını ve bilim insanlarını selamladı.Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Pyongyang’da düzenlenen toplantıda Coronavirüs hastalığı (COVID-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını ve bilim insanlarını selamladı.

KUZEY KORE’DEN GUTERRES’E YANIT

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Güney Kore’yi ziyaret ederek, BM’nin Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik kararlılığını yinelemesinin ardından, Pyongyang’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Kuzey Kore’nin Uluslararası Örgütlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Son Gyong yaptığı açıklamada, Guterres’in sözlerini “BM’deki görevinin yükümlülüklerine aykırı ve tarafsızlık ve hakkaniyetten son derece uzak” olarak nitelendirdi.

“BM genel sekreterinin belirli bir ülkenin hükümetinden emir talep veya kabul etmemesi ve yalnızca BM’ye karşı sorumlu olan uluslararası bir yetkili olarak konumuna zarar verebilecek herhangi bir eylemde bulunmaktan kaçınması gerekir” denilen açıklamada, “ABD ve ona bağlı güçler tarafından empoze edilen sözde tam nükleer silahsızlanma, tek taraflı bir silahsızlanmayı talep ettiği için Kuzey Kore’nin egemenliğine yönelik bir ihlaldir ve BM Genel Sekreteri Guterres belki de Kuzey Kore’nin bunu tavizsiz olarak, tamamen reddettiğini iyi bilmektedir” ifadeleri kullanıldı.