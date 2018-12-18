Putin’den nükleer silah çıkışı

Amerika Birleşik Devletleri’nin nükleer anlaşma konusundaki tutumu hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silahların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump’a bugün ülkesindeki Savunma Bakanlığı toplantısında mesaj verdi.

ABD’nin nükleer anlaşma baskısına karşı çıkan Rus lider Putin, önümüzdeki sene stratejik nükleer silahlarını güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

“Rusya’nın görüşme teklifini yanıtlayacağız”

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) INF konusunda askeri uzman görüşmeleri yapmak için Rusya’dan bir teklif aldıklarını ve buna yanıt vereceklerini dün açıklamıştı.

Bakanlık, Rusya’dan ABD Savunma Bakanı James Mattis ve Rus mevkidaşı Sergey Şoygu’nun görüşme teklifini içeren bir mektup alınmadığını belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Şoygu’nun INF konusunda görüşmek için ABD Savunma Bakanı James Mattis’e gönderdiği mektuba cevap verilmediğini ifade etmişti

TRT