Putin’den nükleer tehdit

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sarmat balistik füzesi hakkında açıklama yaptı.

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Dünyada eşi benzeri yok” diye tarif ettiği Sarmat adlı kıtalararası balistik füzeyi dün test etti. Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü’nden Kamçatka Adası’ndaki hedefe ateşlenen balistik füzenin fırlatma emrini Putin verdi. Denemenin ardından konuşan Putin, “Rusya’nın dış tehditlere karşı güvenliğini temin edecek ve bu eşsiz silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek” dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise, füzenin hedefi tam isabet ile vurduğunu duyurdu.

Rusya’ya ait 1988 yılında geliştirilen Voyevoda balistik füzesinin yerini alacağı belirtilen Sarmat’ın, kuzey ve güney kutup hedeflerini aşabildiği ve 11 ile 18 bin kilometre menzili olduğu tahmin ediliyor. Putin daha önce bu füze için “gökten yağan meteorlar gibi olacak” ifadelerini kullanmıştı. Ruslar, 24 nükleer savaş başlığı taşıyabilen tek bir Sarmat füzesini engellemek için 500 uçaksavar füzesi gerektiğini öne sürüyor.

Rusya’nın kıtalararası balistik füze denemesine ilişkin açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, denemeyi, ABD veya müttefikleri için bir tehdit olarak görmediklerini söyledi. Kirby, “Rusya, Yeni START antlaşması yükümlülükleri kapsamında, kıtalararası balistik füze denemesi yapmayı planladığını, ABD’ye gerektiği gibi bildirdi. Bu tür denemeler rutindir. Ve bu, bir sürpriz değildi” ifadelerini kullandı.