Putin’den orman yangını talimatı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, orman yangınları konusunda açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Yakutistan’da devam eden orman yangınlarına daha fazla personel ve ekipmanla müdahale edilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Putin, Yakutistan’daki yangınlar için ilave personel ve ekipman talimatı verdi. Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Yakutistan’ı etkileyen orman yangınları nedeniyle Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’e bildirdiği talimata değinildi.

Açıklamada, “Putin, Yakutistan’daki orman yangınlarına daha fazla personel ve ekipmanla müdahale edilmesi için Ziniçev’e talimat verdi.” ifadesi yer aldı.

Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansından bugün yapılan açıklamada, “10 Ağustos itibarıyla 196 noktada toplam 1 milyon 572 bin hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 111’i Yakutistan’da, 27’si ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor” ifadesi kullanıldı.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.