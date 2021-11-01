Putin’den S-500 için açıklama: ABD’ye karşı görev yapacak

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, S-500’lerin Amerika Birleşik Devletleri tehdidine karşı oluşturulduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Avrupa’ya orta menzilli füze yerleştirme planlarının kendileri için tehdit oluşturduğunu belirterek, ilk seri üretimi yapılan S-500’lerin yanı sıra 26 adet S-350 ve S-400 hava savunma sisteminin gelecek yıllarda Rus ordusunun envanterine gireceğini söyledi.

Putin, Savunma Bakanlığı ve savunma sanayisi yetkilileri ile Soçi’de toplantı yaptı.

Rusya’nın sınırlarına yakın yerlerde diğer bazı devletlerin füze savunma sistemleri de dahil olmak üzere stratejik eşitliği bozmaya yönelik girişimlerini terk etmediğini vurgulayan Putin, “Rusya’nın güvenliğine yönelik bu tehditleri görmezden gelemeyiz ve duruma uygun bir şekilde yanıt vereceğiz.” dedi.

Rus ordusuna son 4 yılda 25 adet S-400 teslim edildi

Bu bağlamda Rus ordusunun havacılık ve uzay savunması alanında yeteneklerini belirgin bir şekilde arttırdığını ifade eden Putin, “Devlet silahlanma programı çerçevesinde son dört yılda 25 adet S-400 hava savunma füze sistemi, 70’in üzerinde savaş uçağı orduya teslim edildi. 20’den fazla S-300 hava savunma füze sistemi, 90 uçak ve helikopter modernize edildi.” ifadelerini kullandı.