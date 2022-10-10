Putin’den saldırı açıklaması: Karşılıksız bırakamazdık

Rusya Federasyonu Vladimir Putin, Kiev’e gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yaptı ve Kerç Köprüsü patlamasının karşılıksız bırakılamayacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, bu sabah Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdiklerini söyledi. Putin, topraklarına daha fazla saldırı olması durumunda, Rusya’nın cevabının sert olacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında, Kırım Köprüsü’ne cumartesi günü düzenlenen saldırıya atfen, Ukrayna hükümetinin ‘uzun zamandan beri terörist yöntemler kullandığını’ söyledi.

Ukrayna’nın gizli servislerinin, Rusya’daki Kursk nükleer enerji santraline üç saldırı girişiminde bulunduğunu kaydeden Putin, ‘Rusya’nın, bu terör eylemlerinin ciddi sonuçları olmamasını sağladığını’ belirtti.

“Kiev’in bu eylemlerini karşılıksız bırakamazdık” diyen Putin, Rusya Savunma Bakanlığı’nın teklif etmesi üstüne ve Genelkurmay Başkanlığı’nın yaptığı planlamayla uzun menzilli silahlar ile Ukrayna’nın enerji, ordu ve iletişim tesislerine karşı büyük bir saldırı gerçekleştirildiğini kaydetti.