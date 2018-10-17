Putin’den saldırı için ilk açıklama

Kırım'daki bir okulda yaşanan patlama ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili açıklama yaptı.

Kırım’daki bir okulda yaşanan ve 18 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı patlama ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili açıklama yaptı.

Patlamada ölenlerin çoğunun öğrenciler olduğu aralarında okul çalışanlarının da bulunduğu belirtildi.

Rusya Ulusal Anti-Terör ekipleri, şu an için tam olarak belirlenemeyen bir patlayıcı cihazın infilak etmesi sonucu olayın meydana geldiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik güçlerini patlamanın nedeninin ortaya çıkarılması için görevlendirdi. Rusya, patlamanın terör saldırısı olabileceğini açıkladı.

Soruşturma Komitesi olayla ilgili bir açıklama yaptı ve patlamanın bir terör saldırısı değil kasten adam öldürme olduğunu belirtti.

Putin, Kırım saldırısının detayları hakkında dikkatli bir incelemenin yapıldığını söyledi.

HABERTURK