Putin’den sanal nükleer füze saldırısı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, sanal nükleer füze saldırısı ile tüm dünyayı şaşırttı.

Avrupa’nın göbeğindeki Rus toprağı Kaliningrad’da gerçekleştirilen elektronik testte nükleer başlık takılan İskender füzeleri hava üslerini, komuta karargahlarını ve altyapı tesislerini vurdu. Rus televizyonları ise, iki haftadır nükleer silah depolarının açılması gerektiğini belirten haberler yayınlıyor.

Azak Denizi kıyısında yarım milyon insanın yaşadığı şehir yalnızca iki ayda haritadan silindi, Rus işgalcilerin kuşatmasındaki Mariupol’den ayrılan ikinci konvoy da güvenli bölgelere ulaştı. 344 insanı taşıyan otobüsler Azovstal Çelik Fabrikası’ndan yola çıktı ve Zaporijya’ya ulaştı.

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Avrupa’nın en büyük demir çelik fabrikasında mahsur kalan diğer yaralıların da tahliyesi için Birleşmiş Milletler’den (BM) yardım istedi. Zelenskiy, halen fabrikanın altındaki tünellerde çocuklar ve kadınların bulunduğunu kaydediyor. Tesiste yaklaşık 200 sivilin kurtarılmayı beklediği biliniyor.

Haftalarca Rus saldırılarına direnen Azovstal’dan tahliye edilenler, yaklaşık iki ay sonra gün ışığı görebildi.

Rus işgalciler fabrikadan tahliyeler için üç günlük ateşkes ilan ettiğini duyurdu ve ateşkes bugün itibariyla başladı. Ancak Ukrayna tarafı saldırıların devam ettiğini belirtiyor.

BBC’ye konuşan Ukraynalı yetkili Yuriy Sak, tesisin savunulması ve tahliyelerin gerçekleşmesinin bir numaralı öncelikleri olduğunu söyledi. Azovstal’ı ‘savaşın kalbi’ olarak niteleyen danışman Sak, önümüzdeki günlerde insani koridor açılmasını umuyor.