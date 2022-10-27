Putin’den savaş açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın kirli bomba planının olduğunu ve bundan haberdar olduklarını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olası çatışmalar için “Dünya genelinde ve bölgesel olarak çatışma ihtimali yüksek” sözlerine yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son zamanlarda dolaşan dünya savaşı ihtimalleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Putin “Dünya genelinde ve bölgesel olarak çatışma ihtimali yüksek sözlerine yer verdi. Ayrıca Putin, Rusya’nın nükleer güç tatbikatını izlediklerini dile getirdi.

PUTİN TATBİKATI İZLEDİ

Nitekim Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrim içi izlediği belirtildi. Açıklamada, “Plesetks uzay üssünden ‘Yars’ kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi’nden ‘Sineva’ balistik füze Kamçatka’daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatta, havadan seyir füzelerini fırlatan ‘Tu-95MS’ tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı.” ifadelerine yer verildi.

“BAŞARIYA ULAŞILDI”

Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, “Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı.” denildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Putin’e tatbikatla ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

KIRIM KÖPRÜSÜ AÇIKLAMASI

Kırım köprüsü ile ilgili açıklamalara da yer veren Putin, “Kırım Köprüsü ve Kursk Elektrik İstasyonunu’ndaki olaylar nedeniyle kritik altyapı sitelerinde artırılmış güvenlik önlemleri alınması gerekiyor” dedi.