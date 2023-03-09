Putin’den talimat: Riskli bölgeleri gözlemleyin

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’de meydana gelen 7.7’lik depremle ilgili açıklama yaptı.

‘Asrın felaketi’ olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremleri sonrası Türkiye, yaşanan yıkımın yaralarını sarmaya çalışırken dünyada da hareketlilik yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetine ‘ülkede deprem riski bulunan bölgeleri sürekli gözlemleme’ talimatı verdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Türkiye’ye adeta felaketi yaşattı. 6 Şubat’ta meydana gelen bu iki depremde binlerce bina yerle bir oldu, en az 46 bin kişi hayatını kaybetti. 11 kentte etkili olan deprem sonrası bölgede artçılar sürerken, bölgedeki depremzedelerin yaralarını sarmak ve arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için tüm dünya harekete geçti. Bu ülkelerden birisi de Rusya olmuştu.

PUTİN’DEN ‘DEPREM’ TALİMATI

‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen ve Türkiye’de çok büyük hasar bırakan depremlerin ardından Rusya da harekete geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetine ‘ülkede deprem riski bulunan bölgeleri sürekli gözlemleme’ talimatı verdi.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin’in Rus hükümetine, Rusya’da tehlikeli doğa olaylarının incelenmesi, deprem tehlikesi olan bölgelerindeki durumun da sürekli gözlemlenmesine yönelik önlemler geliştirme ve uygulama talimatı verdiği belirtildi.

RAPOR AĞUSTOS’A KADAR HAZIRLANACAK

Bu sürece madencilik ve balıkçılık endüstrisi alanında faaliyet gösteren işletmeler ile devlet kuruluşlarının dahil edilebileceği kaydedilen açıklamada, Kamçatka Yarımadası ve Sahalin Adası’nda doğa olayların yaşanması risklerini azaltılması ve sonuçlarının hafifletilmesine yönelik projelerin de hayata geçirilmesi istendiği ifade edildi.

Açıklamada, konuyla ilgili gerekli raporun ağustosa kadar hazırlanması gerektiği vurgulandı.