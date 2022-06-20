Putin’den tehdit: Dostluk yoksa her şey mümkün

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile süren savaşa değindi ve Kazakistan’ı tehdit etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Sovyet ülkelerinin tarihi Rusya topraklarının bir parçası olduğunu ve Kremlin’e karşı çıkarlarsa Ukrayna’nın kaderini paylaşabileceklerini ima etti. Putin’in yorumları, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in, Donbas’taki iki Rus yanlısı isyancı bölgesini tanımadığını söylemesine yanıt olarak geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev geçen hafta St. Petersburg’da düzenlenen ekonomik foruma katıldı. Tokayev, canlı olarak yayınlanan etkinlikte, Ukrayna’nın doğusunda yer alan ve Donbas’ı oluşturan Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Luhansk ve Donetsk’i tanımadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı’nın Kazak lidere tepkisi sert oldu. “Sovyetler Birliği nedir? Bu tarihi Rusya’dır. Kazakistan’ı kardeş bir ulustur” diyen Putin, sözlerine ince örtülü bir tehdit ekledi:

“Aynı durum kesinlikle Ukrayna için de geçerli olabilirdi. Ama onlar bizim müttefikimiz olmazlardı. Dostluk yoksa her şey mümkündür. Tıpkı Ukrayna örneğinde olduğu gibi.”

İngiliz The Telegraph gazetesine konuşan Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da yaşayan bir kaynak, Tokayev’in “Putin’i destekçilerinin önünde küçük düşürdüğünü” ve tehdidin gerçek olduğunu belirterek, “Ona, Kazakistan’ın Rusya’nın bir sonraki avı olabileceği konusunda bilgi veriyor” yorumunu yaptı.

TOKAYEV, PUTİN’E BAĞIMLI

Dış Politika Araştırma Enstitüsü’nden Maximilian Hess, Tokayev’in özellikle savunmasız olduğunu çünkü Kazakistan’da iktidar mücadelesinde rakiplerini yenmek için Ocak ayında Putin’in desteğine güvendiğini söyledi. Hess, Putin’in açıklamaları hakkında, “Bu açık bir tehdit. Tokayev’in yurt içinde bir güç tabanı yok ve Ocak ayından beri Putin’e bağımlı olduğunu biliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer Kazak analistler, Tokayev’in ancak riske değer olsaydı ve Rusya’nın Kazakistan’ı işgal etmesinin olası olmadığı takdirde Ukrayna konusunda Putin’e karşı koyacağını söyleyerek daha şüpheci davrandı.