Putin’den Türkiye açıklaması

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan kriz ve Türkiye hakkında açıklama yaptı.

Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle üçlü zirve sonrası basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin güncel konulara değinirken Avrupa ile doğrudan çalışmanın çok zor olduğunu belirterek hızlıca Türkiye’de gaz merkezi oluşturulabileceğini söyledi.

Rus gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarında yaşanan sorunlardan tekrar batılı ülkeleri sorumlu tutan ve bu hatlara terör saldırıları düzenlendiğini savunan Putin, Avrupa ile doğrudan çalışmanın çok zor olduğunu söyleyerek Türkiye’de gaz merkezi oluşturulmasının ihtiyaç haline geldiğini belirtti. Putin, “Avrupa’ya olası tedarik merkezi olarak seçimin Türkiye’den yana yapılmasına gelince bence bunu neden yaptığımız, neden teklif ettiğimiz ortada. Çünkü doğrudan Avrupalı ortaklarla çalışmak çok zor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son görüşmemizde bunu önerdim. Türkiye’de hızlıca gaz merkezi oluşturabiliriz” şeklinde konuştu. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ‘sözünün eri’ ifadesini kullandı. Batı ile gaz konusunda yaşanan sorunlara rağmen Rus gazı için müşteri bulmakta zorlanmayacaklarını öne süren Putin, “Her zaman bir doğal gaz alıcısı vardır. Bu ürün tüm dünyada büyük talep görüyor. Yeşil enerjiye geçiş için de en çevreci hidrojen ve ideal bir birincil enerji kaynağıdır. Çok fazla tüketici olduğunu biliyorum. Ayrıca Rus gazını satın almak isteyenlerin sayısı da çok” dedi.

Tahıl anlaşmasına da değinen Putin, Ukrayna’dan çıkan tahılın en fazla yüzde 5’inin yoksul ülkelere ulaştırıldığını öne sürerken, ülkesinin tahıl anlaşmasından çekilmediğini anlaşmayı sadece askıya aldığının da altını çizdi.

Çavuşoğlu: Gaz merkezi için çalışılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya lideri Putin’in Türkiye’de gaz merkezi kurulması teklifi konusunda şunları söyledi: “Gaz merkezi ile ilgili Putin’in teklifinden sonra enerji bakanları görevlendirildi. Bir çalışma yapılıyor. Esas itibarıyla Rusya’nın Avrupa ülkelerine ihraç edeceği gazla ilgili. Putin de bunu söylemişti. İleride gaz piyasası oluştuktan sonra özellikle fiyatların belirlenmesi ve LNG yöntemiyle farklı ülkelere de gidebilir. Bununla ilgili şu anda teknik düzeyde enerji bakanlıklarımız arasında çalışma devam ediyor.”