Putin’den yeni tehdit: Nükleer silah yerleştireceğiz

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’a nükleer silah yerleştireceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatına yanıt olarak ülkesinin Belarus’a taktik nükleer silah yerleştireceğini duyurdu. Putin, “Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız.” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rossiya-24 televizyon kanalına verdiği röportajda, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah sevk etmesinin Rusya için tehdit oluşturup oluşturmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Putin, “Elbette tehdit var. Çatıştığımız ülkeye silah sevkiyatı yapıldığında bu, gerçekten tehdittir.” diye konuştu.

Putin, Ukrayna’ya sevk edilen silah sayısının yüksek olduğuna dikkati çekerek, “Bu, büyük bir rakam ancak elimizdeki bilgilere göre ABD’de her ay 14-15 bin top mermisi üretiliyor. Askerlerimizin elindeki bilgilere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise bir gün ve bir gecede 5 bine yakın top mermisi kullanıyor. ABD, gelecek yıl her ay 42 bin, 2025’te ise 75 bin top mermisi üretmeyi planlıyor.” dedi.

Rusya’da askeri sanayi üretiminin çok hızla geliştiğini belirten Putin, Batı’nın Ukrayna’ya sevk etmeyi planladığı silah miktarından aynı sürede 3 kat daha fazla top mermisi üretmeyi planladıklarını dile getirdi.

“ZAYIFLATILMIŞ URANYUMLU MÜHİMMAT SEVK EDİLMESİNE YANIT VEREBILECEK KAPASİTEYE SAHİBİZ”

Putin, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk edeceği ve bunun radyasyon açısından tehlikeli olmadığı yönündeki açıklamasını değerlendirerek, “Bu, doğru değil. Bunlar, kitle imha silahları değil. Bu, bir gerçek ancak uranyumlu mühimmat, radyasyon tozu oluşturuyor. Bu anlamda elbette bunlar tehlikeli silahlardır.” şeklinde konuştu.

Bu tür mühimmatın eski Yugoslavya ve Irak’ta kullanıldığını anlatan Putin, bunun kanserin kat kat artmasına yol açtığına dikkati çekti.