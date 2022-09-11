Putin’den Zelenskiy’e cevap geldi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin sözlerine cevap geldi.

Putin’in bu hafta başında ‘Türkiye olmasaydı Ukrayna tahılı tamamen AB ülkelerine gidecekti’ açıklamasının ardından Perşembe günü Zelenski cevap niteliğinde açıklama yaparak Afrika ülkelerine giden tahıl gemilerinden örnekler verdi. Putin ise Zelenski’ye rakamlarla cevap vererek, 87 gemiden 30’unun AB’ye gittiğini öne sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Eylül’de Doğu Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak için her şeyi yaptık. Afrika Birliği liderleriyle, Afrika devletlerinin liderleriyle görüştüm ve onlara çıkarlarını sağlamak için her şeyi yapacağımız sözünü verdim. Bunu Türkiye ile birlikte yaptık. Sonuç olarak size açıklıyorum değerli meslektaşlarım; Türkiye arabulucu ülke statüsünde olmasaydı, Ukrayna’dan ihraç edilen tahılın neredeyse tamamı gelişmekte olan ve en fakir ülkelere değil, AB ülkelerine gönderilecekti” dedi.

“YAPTIRIMLARI YAPAN ÜLKELERE TAHIL SEVKİYATININ OLMASI SAYIN PUTİN’İ DE RAHATSIZ ETMEKTEDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Eylül’de Hırvatistan gezisi sırasında basına yaptığı açıklamada tahıl konusuna değinerek “Tahıl sevkiyatında zaten şu an itibariyle biliyorsunuz Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok. Fakat Sayın Putin’in tabi haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir? Fakir ülkelere buradan bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir, devam ettirmektir. Bir taraftan Rusya’ya yaptırımlar sürerken kalkıp da bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin’i de rahatsız etmektedir. Şimdi biz de istiyoruz ki Rusya’dan da tahıl sevkiyatı başlasın” ifadelerini kullanmıştı.