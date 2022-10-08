Çeçen lider Ramazan Kadirov, Putin'e bir kamyon dolusu kavun hediye etti.

Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir kamyon dolusu kavun hediye etti.

Rusya lideri Vladimir Putin’in 70. doğum günü, Çeçenistan’da coşkuyla kutlandıç Putin yanlısı Çeçen lider Kadirov’un önderliğinde binlerce güvenlik gücü Grozni’de toplandı. Kalabalık uydudan görüntülenirken, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahmanov, Rusya liderine doğum günü hediyesi olarak bir kamyon dolusu “kavun”, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise traktör hediye etti.

Onlarca askeri araç ve binlerce askerin toplanmalarının tek bir amacı var. O da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 70. doğum gününü kutlamak.

Rusya liderinin doğum günü sebebiyle düzenlenen törende 20 bin civarında güvenlik gücü hazır bulundu. “Güçlü Başkan, güçlü Rusya” pankartları asıldı.

Putin yanlısı Çeçen lider Ramazan Kadirov yaptığı konuşmada “Rusya Federasyonu’nun halkları başkanımızın etrafında birlik oldu” diyerek Vladimir Putin’in doğum gününü kutladı. Kadirov, ayrıca Putin’e ve Rusya’ya ağlık ve ulusal güvenlik dileğinde bulundu.

KADİROV’A PLAKET VERİLDİ

Törende Donetsk’teki ayrılıkçı hükümetin başkanı Denis Pushilin de hazır bulundu. Pushilin, Ukrayna Savaşında Rus ordusuna verdiği askeri destek nedeniyle Kadirov’a plaket verdi.

İki lider daha sonra otomobil yarışı izledi.

Rusya liderine doğum günü kutlamaları bununla sınırlı kalmadı.

BİR KAMYON DOLUSU KAVUN HEDİYE ETTİ

Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahmanov, Putin’e doğum günü hediyesi olarak bir kamyon dolusu “kavun” hediye etti.