Putin’e kötü haber

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle başlayan savaşta önemli gelişmeler yaşandı.

Donbas’ta Ukrayna birlikleri tarafından pusuya düşürülen tümgeneral Kutuzov’un Popasna’da öldürüldüğünü, Kremlin medyası da doğruluyor.

Ukrayna, Rus Tümgeneral Roman Kutuzov’un Ukrayna’nın doğusunda öldürüldüğünü duyurdu.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya’nın üst düzey kayıplarına bir yenisi daha ekledi. Ukrayna, Tümgeneral Roman Kutuzov olduğunu iddia eden bir fotoğraf yayınlayarak, generalin Ukrayna’nın doğusunda öldürüldüğünü bildirdi.

Rus devlet televizyonunun propagandistlerinden muhabir Aleksander Sladkov, elit paraşüt birliklerinde yer alan tümgeneral Kutuzov’un öldürüldüğünü doğruladı. Muhabir Sladkov, generalin cephede askerlere liderlik ederken vurulduğu bilgisini de paylaştı.

Tümgeneralin nerede ve ne zaman öldürüldüğü bilinmezken, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, Ukrayna’nın Rusya ile devam çatışmalarında 10 Rus generalini öldürdüğünü ifade etmişti.