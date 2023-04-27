Putin’e suikast girişimi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e suikast girişiminde bulunulduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Alman Bild gazetesi tarafından yayınlanan bir haber dünya gündemine bomba gibi düştü. Habere göre, Ukrayna gizli servisi pazar günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “kamikaze drone” ile öldürmeye çalıştı. Suikast girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtilirken, Rus yetkililerin bu olayı kamuoyundan gizlediği ifade edildi.

Ukrayna’da savaş devam ederken Almanya medyası çarpıcı bir iddia ortaya attı.

PUTİN’E SUİKAST MI DÜZENLENDİ?

Alman BİLD gazetesi, Ukrayna istihbaratının Pazar günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “kamikaze drone” ile öldürmeye çalıştığını yazdı.

Putin’in Ukrayna istihbaratı tarafından Moskova’da düzenlenen kamikaze drone ile suikast girişiminden sağ kurtulduğu ifade edildi.

Gazete, suikast girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını ancak buna rağmen Rus yetkililer tarafından gizli tutulduğunu belirtti.

17 KİLOLUK PATLAYICI İLE SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİASI

Gazeteye konuşan bir kaynak, geçen hafta Ukrayna istihbaratının Putin’in Pazar günü Rudnevo sanayi parkını ziyaret edeceği bilgisi aldığını ve bu amaçla “UJ-22 tipi insansız hava aracının” Ukrayna’dan havalandığını söyledi.

Aynı gün Rusya medyası, Moskova’nın doğusundaki Voroskogo köyü yakınlarında bir UJ-22 insansız hava aracının düştüğünü bildirdi.

BİLD’e göre kayıtlar, insansız hava aracında toplam ağırlığı 17 kilogram olan 30 adet C4 patlayıcı blok bulunduğunu gösteriyor.

Ancak Putin’nin planlanan suikast sırasında sanayi bölgesini ziyaret edip etmediği bilinmiyor.