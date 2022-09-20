Putin’in Donbas planı zorlaştı

Ukrayna ile savaşı sürdüren Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e kötü haber geldi.

Rusya ile savaşın 209. gününde Ukrayna, doğudaki Lysychansk kentine yakın bir köyü küçük ama sembolik bir zaferle geri aldı. Bilohorivka adlı köyün alınması,Rusya’nın artık Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ana savaş hedeflerinden biri olan Luhansk bölgesi üzerinde tam kontrole sahip olmadığı anlamına geliyor.

Luhansk valisi Serhiy Haidai, Bilohorivka adlı köyün Ukrayna silahlı kuvvetlerinin “tam kontrolü” altında olduğunu söyledi.

“TÜM TOPRAKLARIMIZI KURTARACAĞIZ”

Haidai, “Adım adım, santimetre santimetre, tüm topraklarımızı işgalcilerden kurtaracağız” diye konuştu.

Rus kuvvetleri son iki buçuk aydır Luhansk eyaletinin tamamını işgal etmişti. Uzun ve yıpratıcı bir savaşın ardından Ukrayna kuvvetleri, Temmuz ayında Severodonetsk ve Lysychansk şehirlerinden çekilmeye karar vermişti.

Son 12 gün içinde, kuzeydoğudaki Ukrayna birlikleri, Harkov bölgesinde 300’den fazla yerleşim yerini kurtararak ve Rus birliklerini kaçmaya zorlayarak bir karşı saldırı başlattı. Geri kazanılan alan Rusya sınırına kadar uzanıyor.

RUSYA’NIN DONBAS’I ELE GEÇİRME PLANI ZORLAŞTI

Diğer taraftan, Ukrayna’nın son zaferinin ardından Kremlin’in Donetsk ve Luhansk bölgelerini de içeren Donbas’ın tamamının kontrolünü ele geçirme olasılığı çok az görünüyor.

Mart ayında Putin, başkent Kiev’i ele geçirme girişiminin başarısız olmasının ardından Ukrayna’daki “özel askeri operasyonunun” amacının Donbas’ı ele geçirmek olduğunu söylemişti.

Öte yendan, geçen hafta sonu boyunca, Rus birlikleri Ukrayna’nın doğusundaki Harkov bölgesinde bulunan Kupiansk şehrini bombaladı. Yüzlerce kişi tahliye edildi. Ardından, Ukrayna tüm şehrin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.