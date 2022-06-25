Putin’in en güvendiği isim öldürüldü

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in en güvendiği isim olan eski Albay Vadim Zamin öldürüldü.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya lideri Putin’in yanında taşıdığı evrak çantası gündemi oldukça meşgul etmişti. Nükleer kodların bulunduğu evrak çantasını taşıyan eski Albay Vadim Zamin, evinde başından vurulmuş olarak bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanından ayırmadığı evrak çantası basının oldukça fazla ilgisini çekmişti.

Reuters gibi basın kuruluşları, çantanın nükleer silah fırlatma komuta zincirinin çok önemli bir parçası olduğunu ifade etmşti.

Putin’in yanından hiçbir zaman ayırmadığı çantayı taşıyan isim ise Vadim Zimin idi. Albay olarak görevini yürüten Zimin, evinde başından vurulmuş olarak bulundu.

Moskova’daki evinde yaralı halde bulunan 53 yaşındaki Zimin’in durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Bazı basın kaynakları Zimin’e saldırı düzenlendiğini iddia ediyor. Rusya’da dolaşan bazı haberlerde ise Albay’ın intihar ettiği düşünülüyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Zimin’in çanta taşıma görevini eski Cumburbaşkanı Boris Yeltsin’den aldığı ifade edildi.

Albay Zimin’in görevinin ne olduğu resmi kapsamda yer almıyor. Bu nedenle de Zimin’in çok fazla bilinen fotoğrafı yok.

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nde uzun senelerdir görev yapan Zimin, Putin’in en güvendiği adamlardan biri olarak anılıyor.

Zimin’in Putin’e hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatlerinde eşlik ettiği biliniyor.

Dış basından edinilen bilgilere göre ise rüşvet aldığı gerekçesiyle Zimin’in bir süredir ev hapsinde olduğu iddia edilmişti.