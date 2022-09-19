Putin’in füzeleri kayboldu

Ukrayna ile devam eden savaşta Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e kötü haber geldi.

Rus ordusu mahkumları cepheye sürüyor, Ukrayna ise yeni bir taarruz sinyali verdi. Rusya’nın en popüler şarkıcısı Kremlin’e ateş püskürdü, Finlandiya medyasının ortaya çıkardığı gerçek dünyada ses getirdi.

Ukrayna’nın Harkov çevresindeki Rus işgalcileri birkaç günde söküp atması modern tarihin en hızlı muharebe zaferlerinden biri olarak tarihe geçti, Vladimir Zelenskiy “Kesinlikle ciddiyiz” dedi. İzyum, Balakliya ve Kupyansk’ı kaybeden Rus ordusu, şimdi Donetsk ve Lugansk’ta yeni bir savunma hattı kurdu. Ukrayna lideri Zelenskiy ise, kısa süren sessizliğin yakında bozulacağı sinyalini verdi, birliklerinin yeni bir taarruza hazırlandığını söyledi.

New York Times gazetesi, ‘Ukrayna’nın karşı saldırısı seferber edilmiş mahkumlar ve drone ordusuyla yüz yüze’ başlıklı bir haber yayımladı. Habere göre, Ukrayna birlikleri doğu ve güney cephelerindeki karşı taarruzda Rus işgalcilere büyük bir baskı uyguluyor ancak halihazırda Rusların kitlesel halde geri çekildiğini gösteren bir belirti yok.

Güneydeki Herson’u hedef alan şiddetli Ukrayna saldırılarına vurgu yapan New York Times, ancak doğudaki Bakhmut’ta Rusların yeniden ilerlemeye başladığını yazdı. Gazete, savaştan önce 70 bin insanın yaşadığı Bakhmut’un Donbas’ın kontrolü için en kilit kavşak noktası olduğunu da hatırlatıyor.

Ukraynalılar, yeni muharebenin parlama noktası olacağı tahmin edilen Bakhmut’ta çoğunlukla Rus paralı asker grubu Wagner üyelerinin bulunduğunu söylüyor.