Putin’in kızı eylemde

Dünyanın en güçlü liderleri arasında gösterilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızı Peskova, Fransa’daki eylemlere katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov’un kızı Elizaveta Peskova sosyal medya hesabı üzerinden, Fransa’nın başenti Paris’te düzenlenen sokak gösterilerinden fotoğraf paylaştı.
Sosyal medyada yaptığı açıklamasında Fransa halkının mücadelesini öven Peskova, Paris’in ünlü sokaklarında barikatlar kurulmasını şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.
TRT