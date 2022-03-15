Putin’in kızının evini bastılar

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tepkiler çığ gibi büyüyor. Putin’in kızına ait olduğu iddia edilen eve baskın düzenlendi.

Ukrayna’daki Rus işgalcilerin ilerleyişinin neredeyse durduğu kaydedilirken, bu sabah aralarında Kiev’in de olduğu çok sayıda şehir yine füzelerle hedef alındı. Rusya’da sosyal medya hesabından savaş karşıtı protesto çağrısı yapan bir kişiye 80 bin ruble (666 dolar) ceza verildi. Fransa’nın ünlü sahil kentinde ise eşine az rastlanır bir olay yaşandı, Putin’in kızına ait olduğu ileri sürülen villaya Ukrayna bayrağı çekildi.

İşgalin yirminci günü başkent Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerindeki siren seslerini izleyen patlamalarla başladı. Bir Ukrayna televizyonu, Kiev’in dışındaki bir semti vuran iki füzenin Belarus’tan ateşlendiğini bildiriyor.

08.10 : Üst düzey bir ABD’li savunma yetkilisi, Ukrayna işgalinin yirminci gününe girilirken Rus birliklerinin ilerleyişinin neredeyse durduğunu söyledi. Yetkiliye göre, Rus işgalciler hafta sonu çok az bir ilerleme kaydedebildi.

08.05 : Rusya’da sosyal medya hesabından savaş karşıtı protesto çağrısı yapan bir kişiye mahkeme tarafından 80 bin ruble (666 dolar) ceza verildi. Rusya’nın en doğusundaki Vladivostok şehrinde hakim karşısına çıkarılan yerel sakin, Rus ordusunun itibarını sarsmakla suçlandı.

08.00 : Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu sabaha karşı şiddetli patlamalar duyuldu. Yerel saatle 05.30’da başkenti sarsan patlamalar, Kiev’de bulunan uluslararası medya muhabirleri tarafından Twitter hesaplarından paylaşıldı.

Yerel televizyon Ukraine 24, Kiev’in dışındaki Borshchagovka semtinde iki büyük patlamanın gerçekleştiğini duyurdu. Kanal, semti vuran iki füzenin Ukrayna’nın kuzey komşusu Belarus’tan ateşlendiğini bildiriyor.

Ukrayna Ulusal Haber Ajansı, patlamaların ardından bir apartmanda yangın çıktığını aktarıyor. Şu ana kadar binada kaç insanın bulunduğuna ilişkin bir bilgi yok.

Kiev’in yanı sıra Karadeniz kıyısındaki Odesa ve Ukrayna’nın orta bölümündeki Uman şehirlerinde de sirenler çaldı.

07.55 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı uçak kiralama şirketlerine ait jetlerin bu şirketlere geri dönmesini zorlaştıran yeni bir yasa tasarısı çıkardı. Bu yeni yasayla beraber Rusya’da kayıtlı olan yabancı jetlerin ülke içinde kullanıma açılması bekleniyor.

Putin’in bu adımı Batı’nın devreye koyduğu yaptırımlara karşı bir adım.

Rusya havayolları, yabancı şirketlere ait 515 jeti kiralamış durumda; bu jetlerin ederi 10 milyar dolar.

Yaptırımlar devreye girmeden önce yabancı şirketlerin jetleri geri alması için 28 Mart’a kadar vakitleri var.

07.45 : Fransa’nın ünlü sahil kenti Biarritz’de Rusya lideri Vladimir Putin’in kızına ait olduğu ileri sürülen bir villaya aktivistler tarafından baskın düzenlendi. Bağımsız Rus haber sitesi The Insider’a göre, aktivistler villada Putin’in kızı Katerina Tikhonova’nın eski kocası Kirill Shamalov’a ait bir pasaportun kopyasını buldu.

Fransız polisinin gözaltına aldığı aktivistler, Alta Mira adlı villanın Ukraynalı mültecilerin hizmetine sunulmasını istiyor.

Pierre Haffner rumuzuyla yazan Pierre Lapurdi, deniz manzaralı lüks villanın içinden görüntüler paylaştı. ‘Sürgündeki Rus Blogcu’ adını kullanan Pierre Haffner, villayı ‘Putin’in kalesi’ olarak tanımladı.

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, Pierre Haffner’le birlikte iki kişinin daha polis tarafından gözaltına alınıp sorgulandığı bilgisini geçti. AFP’ye göre, balkonuna Ukrayna bayrağı dikilen villanın sahibi, Putin’in eski damadı Kirill Shamalov.

Putin’in sürgündeki muhaliflerinden Vladimir Osheckin, aktivistlerin serbest bırakılması için sosyal bir paylaşım yaptı. Osheckin paylaşımda “Bu iyi insanlar yanlış bir şey yapmadı. Onlar ve biz Rus oligarklara ait villaların Ukraynalı mültecileri ağırlamasını teklif ediyoruz” diye yazdı ve polisten oligarkları değil halkı korumasını istedi.