Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer tehdidine Zelenskiy’den yanıt geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanının ardından ilk kez kez konuşan Zelenski, “Batı, Putin’in şantajlarına boyun eğmemeli. Rusya’nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum” dedi.

Alman Bild gazetesine konuşan Zelenski, Rusya’nın kısmi seferberlik ilanının ardından açıklamalarda bulundu.

Batı’nın Putin’in şantajlarına boyun eğmemesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, Rusya’nın nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyledi.

“Putin, Ukrayna’yı kendi askerlerinin kanında boğmak istiyor” diyen Zelenski, Ukrayna’nın kendi topraklarını özgürleştireceğinden emin olduğunu aktardı.

PUTİN “HER TÜRLÜ SİLAHI KULLANMAYA HAZIRIZ” DEDİ

Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını desteklediklerini açıklayan Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Kısmi askeri seferberlik ilanı bugünden itibaren geçerli olacak.

Batı’nın nükleer şantajına maruz kaldıklarını söyleyen Putin, toprak bütünlüğünü korumak için her türlü silahı kullanmaya hazır olduklarını da söyledi.