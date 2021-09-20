Putin’in partisi seçimi önde götürüyor

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in Birleşik Rusya Partisi seçimi önde götürüyor.

Rusya’da üç gün süren parlamento ve yerel seçimlerin ardından oy sayımı sürüyor. İlk sonuçlara göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Rusya Partisi önde görünüyor. Seçimler boyunca hile yapıldığına yönelik iddialar ise tartışma yarattı.

Rusya’daki sandık çıkış anketleri, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi’nin zafer kazandığını öngörüyor. Seçimlerle ilgili baskı ve hile iddiaları da var. Kremlin’in en sert muhalifleri ve eleştirel yaklaşan siyasetçilerin seçimde yarışması yasaklandı. Zorla oy kullanma ve sandıklara toplu oy atmalara dair ülkenin çeşitli yerlerinden haberler de geliyor. Seçim komisyonu ise bu iddiaları reddediyor.

Adaylar, Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın 450 sandalyesi için yarışıyor. Toplam 14 siyasi parti seçimlere girdi.

Şu ana kadar oyların yüzde 50’si sayıldı. İlk sonuçlara göre Birleşik Rusya, yüzde 46’nın üzerinde oy aldı. İkinci sırada ise yüzde 21’le Komünist Parti geliyor.

Pazar akşam saatlerinde sandıkların kapanmasından birkaç saat sonra Birleşik Rusya, zaferini ilan etti.

Partinin üst düzey isimlerinden Andrey Turchak, devlet televizyonunun yayını sırasında Moskova’daki destekçilerinin önüne çıkarak “açık ve dürüst bir zafer kazandıklarını” duyurdu ve kalabalığı tebrik etti.

Putin’in partisi her ne kadar çoğunluğu kolaylıkla almış gibi görünse de, bir önceki seçime göre destekçilerinin beşte birini kaybetmiş durumda. Parti, 2016’daki seçimde oyların yüzde 54’ünü almıştı.