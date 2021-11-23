Putin’in saldırı planı açıklandı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2022 yılı başlarında büyük bir saldırı başlatacağı iddia edildi.

Dünyanın gözü bir kez daha Rusya – Ukrayna sınırında. Zira bölgeden gelen haberler ile çatışma ihtimali yeniden konuşulur hale geldi. Ukrayna istihbarat yetkilileri, Moskova’nın 2022’nin başlarında çok yönlü hava ve deniz saldırısı başlatacağını iddia ediyor. Kremlin’den konu ile ilgili açıklama geldi.

ABD’li yetkililerin geçtiğimiz günlerde müttefiklerini Rusya’dan gelen ‘çok gerçek bir tehdit’ konusunda uyarmalarıyla zirveye çıkan krizde tansiyon düşmüyor.

Ukrayna sınırına askeri yığınak yapan Rusya, iddiaları reddetse de olası bir işgal senaryosu bir süredir yüksek sesle konuşuluyor.

Ukrayna istihbaratından gelen son iddia ise gözlerin bir kez daha bölgeye çevrilmesine neden oldu. Ukraynalı yetkililer Moskova’nın 2022’nin başlarında çok yönlü hava ve deniz saldırısı başlatacağını iddia etti.

Ukrayna savunma istihbarat şefi Kyrylo Budanov, Military Times’a verdiği demeçte, Kremlin’in batı sınırına 92 bin asker gönderdiğini ve Ocak veya Şubat aylarında çok yönlü bir saldırı başlatabileceğini söyledi.

Budanov, saldırının Odessa ve Mariupol limanları üzerinden havadan saldırıların yanı sıra amfibi saldırıları da içereceğini öne sürdü.