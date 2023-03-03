Putin’in şefi bizzat duyurdu

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in şefi, Bakhmut hakkında açıklama yaptı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 1 yıl artık geride kaldı. Geride kalan bu süreçte Putin’in işgal planları beklediği gibi gitmedi. Kiev’i işgal eden Rus ordusu, hükümeti düşürüp, yönetime kukla bir siyasi isim getirmeyi planlıyordu.

Uzun menzilli çoklu roketatar sistemi HIMARS’ın Ukrayna’ya ulaşması önce Rus işgalcilerin ilerleyişini durdurdu, ardından karşı taarruz gerçekleşti. Yaz sonunda harekete geçen Ukrayna birlikleri, önce ülkenin en büyük ikinci şehri Harkov çevresini birkaç günde yıldırım baskınla Rus işgalcilerden temizledi. Rusya sınırına yakın konumdaki Harkov’daki zafer tüm dünyada şaşkınlık yarattı.

ABD Abrams tanklarını Ukrayna’ya gönderiyor. Almanya da Leopard’ların Doğu Avrupa ülkesine sevk edilmesini kabul etti. ABD’nin, Ukrayna’ya onlarca M1 Abrams tankı göndereceğini açıkladı. New York Times gazetesine konuşan adı açıklanmayan bir yetkili, Ukrayna’ya gönderilecek tank sayısının 30 ile 50 arasında değişebileceğini söyledi.