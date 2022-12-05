Putin’in sevgilisi kamuoyunun karşısına çıktı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in sevgilisi eski Olimpik Jimnastikçi Alina Kabaeva kamuoyunun karşısına çıktı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ismi daha sık telaffuz edilmeye başlanan eski sporcu Alina Kabaeva uzun bir aradan sonra kamuoyunun karşısına çıktı.

Geçmişte Olimpiyat Oyunları’na da katılan ve altın madalya sahibi olarak Rusya’da bir efsane olarak görülen Kabaeva, dün bir etkinliğe katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “metresi” olduğu iddiası sık sık Batı medyasında gündeme gelen Kabaeva, dün katıldığı etkinlikte kullandığı aksesuar ile gündem oldu.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Moskova’ya geçmişte de destek veren ve Putin ile birlikte etkinliklerde boy gösteren Kabaeva, yakasına savaşta Rusya’nın sembolü haline gelen “Z” yazılı bir broş taktı.

Soçi’de düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Kabaeva, savaş ile ilgili bir şey söylemezken, broş ile mesaj verdi.

2008 yılından beri Putin’in kız arkadaşı olduğu yönündeki iddialara rağmen bu konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı. Rus medyası, Kabaeva’nın bu etkinlik öncesinde estetik ameliyat olduğunu da öne sürdü.