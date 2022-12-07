Putin’in Suriye Temsilcisi, Türkiye’ye geliyor

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in Suriye Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’in Türkiye’ye geleceği belirtildi. Rus heyetin 8-9 Aralık’ta İstanbul’da olması beklenirken, gündemde Suriye olacağı ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’in Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi.

Lavrentyev ve beraberindeki Rus heyetinin 8-9 Aralık’ta İstanbul’da olması bekleniyor.

KASIM AYINDA ASTANA’DA AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Kasım ayında Lavrentyev, Suriye meselesine ilişkin Astana Formatı garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlediği toplantının ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Rusya’nın Türkiye ile Suriye meselesiyle ilgili savunma bakanlıkları üzerinden yoğun temas halinde olduklarını dile getiren Lavrentyev, “Bu, Suriye’de gerilimin artması ihtimalinin engellenmesini mümkün kılıyor. Ayrıca, istihbarat servisleri üzerinden de etkileşim sürdürülüyor. Bu, sahadaki durum dahil bazı konuların çözülmesine yardımcı oluyor.” dedi.

Toplantı kapsamında Türk heyetiyle de görüşmeler yaptıklarını aktaran Lavrentyev, şunları kaydetti:

“Elbette, Astana platformunu Türk meslektaşlarımızla ayrıntılı görüşmeler yapmak ve onları karada geniş çaplı operasyonlar düzenlemekten kaçınmaya ikna etmek için kullandık. Bu operasyonun başlatılması durumunda, sadece Suriye’nin kuzey doğusunda değil, Orta Doğu’da da şiddet ciddi şekilde artabilir. Elbette, buna izin verilmemesi gerekiyor. Argümanlarımızın Ankara tarafından dikkate alınacağı, mevcut soruna başka çözümlerin bulunacağını umuyoruz.”

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