Putin’in taktiği karşı taarruza takıldı

Tüm dünya bunu konuşuyor. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in Kırım taktiği karşı taarruza takıldı.

Rus işgalcilere karşı taarruza geçip ilk savunma hatlarını aşan Ukrayna ordusu, Rusya lideri Vladimir Putin’e geri adım attırdı. Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta Rus ilerleyişinin durdurulmasının ardından beklenen karşı saldırı Ağustos ayının sonlarında başladı. Taarruzun adresi ise, işgalin ilk günlerinde Rusların eline geçen güneydeki Herson şehri oldu.

ABD’lilerle birlikte karşı saldırıyı planlayan Ukrayna ordusu, yalnızca bir haftada Herson’la Putin’in 2014’te işgal ettiği Kırım Yarımadası arasındaki en önemli bağlantıyı kopardı.

Haftalarca uzun menzilli Amerikan füzesi HIMARS’larla hedef alınan Dinyeper Nehri üstündeki Antonovsky Köprüsü artık kullanılamaz halde. Ukrayna ordusu, tanklar ve bir hava savunma sisteminin de aralarında Rus silahlarının köprüden geçerken vurulduğunu duyurdu.

Kırım Yarımadası’ndan bağlantının tamamen koparılması, Herson’daki işgal kuvvetlerinin hiçbir yardım almadan savunmasız kalması anlamına geliyor.