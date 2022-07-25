Putin’in yerine geçecek isim belli oldu

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumu tartışma yaratırken, yerine kimin geçeceği merak konusu oldu.

Son olarak İran’a ziyaret gerçekleştiren Rus liderin uçağın merdivenlerinden inmekte zorlandığı gözlenmiş, bu durum ‘parkinson veya ölümcül kanser olabilir’ iddialarının gündeme gelmesine neden olmuştu. İngiliz medyasında yer alan son haberde ise Kremlin’de üst düzey bir görevde olan 36 yaşındaki Dmitry Kovalev’in Rusya Devlet Başkanlığı için kollarını sıvadığı iddia edildi.

24 Şubat’ta Rus lider Vladimir Putin’in askeri harekat emri ile başlayan Ukrayna’yı işgal girişimi sürüyor. Bu dönemde en çok tarışılan isim ise harekat emrini veren ve özellikle Batılı ülkelerin sert yaptırımlarına rağmen geri adım atmayan Rus lider Vladimir Putin. Ukrayna’yı işgal girişiminde umduğunu bulamayan ve büyük hayal kırıklığı yaşadığı iddia edilen Putin’in sağlık durumunun kritik olduğu, dönem dönem ise dublör kullandığı belirtilmişti. Özellikle Ukrayna basını tarafından servis edilen bu iddialar, dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.

İRAN ZİYARETİ GÜNDEME OTURDU

Son olarak İran’a kiritk bir ziyaret gerçekleştiren Putin’in uçaktan indiği anlar gündeme oturdu. Sık sık hastalık iddialarıyla gündeme gelen Putin’in uçağın merdivenlerinden inerken zorlandığı, yürürken ise topalladığı söylentileri dünya basınında geniş yer buldu.

İngiliz Metro gazetesinde yer alan ‘Vladimir Putin, İran’a indikten sonra kırmızı halıda topallıyor’ başlıklı haberde, Rus liderin uçağın merdivenlerinden inerken zorlandığı ve ‘fark edilebilir’ bir şekilde topalladığı iddiası gündeme getirildi.

“PARKİNSON VEYA ÖLÜMCÜK KANSER OLABİLİR”

Bahsi geçen görüntülere atıfta bulunan bir başka İngiliz gazete Mirror ise Putin’in topalladığını ve bir süredir sağ kolunu hareket ettirmediğine yönelik iddialara yer verdi. Haberde ‘Putin ayakları üzerinde kararsız görünüyor ve bu görüntüler Rus liderin Parkinson veya ölümcül kanser olduğu söylentilerinin daha yüksek sesle dile getirilmesine neden olabilir’ ifadeleri yer aldı.

CIA DİREKTÖRÜ BURNS: HASTA OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR KANIT YOK

Bu iddiaların ardından açıklamada bulunan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Putin’in sağlığı ile ilgili açıklama yaptı ve “Putin fazlasıyla sağlıklı görünüyor. Onun hasta olduğuna dair hiçbir kanıt yok” dedi.

ABD’nin Moskova büyükelçisi olarak görev yapan Burns, yirmi yıldan fazla bir süredir Rus liderini gözlemlediğini belirterek, Putin’in “kontrol, sindirme ve intikam alma konusunda büyük bir inancı” olduğunu ve bu özelliklerin son on yılda danışman çevresi daraldıkça sertleştiğini söyledi.

‘PUTİN’İN HALEFİ BELLİ OLDU’ İDDİASI

Rusya Devlet Başkanı Putin’in kanser olduğu ve zaman zaman dublör kullandığı iddiaları dünya basınında yer bulmaya devam ederken, çok konuşulacak bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre; Putin’in hastalığının kötüye gitmesinin ardından Kremlin’de üst düzey bir görevde olan 36 yaşındaki Dmitry Kovalev’in Rusya Devlet Başkanlığı için kolları sıvadı.

Kremlin’de son günlerde hareketlilik yaşandığı ileri sürülürken, İngiliz basınında yer alan habere göre Kremlin’de üst düzey bir görevde bulunan ve başarılı olarak görülen 36 yaşındaki Dmitry Kovalev’in Putin’den sonra görevi devralmak için şimdiden hazırlıklara başladığı ve en güçlü adaylardan biri olduğu iddia edildi.

Hatta İngiliz basını, 9 Mayıs’ta düzenlenen Zafer Yürüyüşü’nde Putin’le birlikte yürüyen ve sık sık Rus liderle fikir alışverişinde bulunduğu görülen Kovalev’in bu fotoğraflarla birlikte popülaritesini artırdığını yazdı. Ayrıca haberde, Kovalev’in ‘Putin’den daha acımasız bir lider’ olabileceğini de özellikle vurgulandı.