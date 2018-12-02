Putin’le görüşme sonrasında ilk mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile olan görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Arjantin’de G20 Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak, “Hayati konularda görüşme fırsatımız oldu. İdlib’le ilgili atmamız gereken farklı adımlar var. Türkakımı ile ilgili görüşmeler önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dış politika konularında bir ortak olarak ne denli güvenilir olduğunu kanıtladığını vurgulayan Putin, iki ülke ilişkilerinin çok farklı alanlarda devam ettiğini söyledi.

Ticari ilişkilerde de istikrarlı bir artış olduğuna dikkati çeken Putin, şunları kaydetti:

“Önce bu projenin (Türk Akım Deniz Yatağı) ulusal ekonomimizin ve enerji güvenliğinin sağlanmasına büyük katkısı olmaktadır. Sadece bizler için değil bütün Avrupa çapında bu söz konusu olacaktır. Ayrıca çok farklı alanlarda iş birliğimiz devam etmektedir. Aramızdaki ticari ilişkilerde oldukça istikrarlı bir artış var. Bunu hem geçen yıl hem bu yıl gördük. Bu toplantıyı verimli iş birliğimizin bir göstergesi olarak addediyorum. İş birliğimizde çok önemli ilerlemeler kaydediyoruz. İstanbul toplantısı sonrasında da bu ilerlemeye dair çok güzel sinyaller, mesajlar almaya devam ediyoruz.”

Gün içerisinde Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İngiltere Başbakanı Theresa May ile de görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan, dün G20’deki temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’la ayaküstü bir görüşme gerçekleştirmişti.