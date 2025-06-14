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Pütürge’de 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE MERKEZİ

Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin merkez üssü Pütürge olarak belirlendi ve saat 11.54’te gerçekleşti.

DERİNLİK VE ETKİ ALANI

Deprem, 7,55 kilometre derinlikte meydana geldi. Ayrıca, Pütürge’nin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği için halkta kısa süreli bir panik oluştu.

OLUMLU DURUM

Depremle ilgili olarak yapılan ilk değerlendirmelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

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