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Pütürge’de Kadın, Tacizciyi Vurdu

Olayın Gerçekleştiği Yer

Malatya’nın Pütürge ilçesinde dikkat çekici bir olay yaşandı. Bir kadın, kendisine sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen bir erkeği tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Olay, dün öğle saatlerinde Pütürge ilçesinin Köylü Mahallesi’nde meydana geldi.

Sözlü Taciz İddiası ve Ateş Etme

İddiaya göre, S.D. isimli şahıs, daha önce tanıdığı N.Ş. adlı kadına sözlü tacizde bulundu. Bu durum karşısında N.Ş., yanında bulundurduğu tabancayla S.D.’ye ateş etti. Açılan ateş sonucu S.D., bacağından yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Olayın hemen ardından N.Ş., cep telefonuyla S.D.’nin görüntülerini kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Sağlık ve Jandarma Ekiplerinin Müdahalesi

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olan S.D., ambulansla hastaneye götürüldü. N.Ş. ise olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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