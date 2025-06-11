Pütürge’de Silahlı Kavga, Bir Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Pütürge’nin Köylü Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, S.D. ile N.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı bir tartışma ortaya çıktı.

TARTIŞMA VE SONUCU

Tartışmanın büyümesi sonucunda N.Ş., yanında taşıdığı silahla S.D.’ye ateş açtı. Bu silahlı saldırı sonucu S.D., vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Olayın ardından saldırgan N.Ş., hemen olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

Yaralı S.D. için sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve hayati tehlike arz eden durumu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ayrıca N.Ş., olayda kullandığı silah ile birlikte daha sonra yakalandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.