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Pütürge’de Tacizciyi Yaralayan Kadın Tutuklandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, kendisine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir şahsı silahla yaralayan kadın tutuklandı. Olay, önceki gün öğle saatlerinde Köylü Mahallesi’nde meydana geldi.

TACİZİ İLE YAŞANAN TARTIŞMA

İddialara göre, S.D. daha önce tanıdığı N.Ş. isimli kadına sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine N.Ş., yanında bulunan tabancayla S.D.’ye ateş etti. Bacağından yaralanan S.D., kanlar içinde yere yığılırken, N.Ş. olayın görüntülerini cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İNCELEME VE TUTUKLAMA SÜRECİ

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı S.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. N.Ş. ise gözaltına alındı. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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