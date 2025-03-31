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Pütürge’de Yıldırım Kayısı Ağaçlarını Parçaladı

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU AĞAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Malatya’nın Pütürge ilçesinde sağanak yağış sonrası, kayısı bahçesine düşen yıldırım etkisini gösterdi. Bu olayda, bazı kayısı ağaçları ciddi şekilde zarar gördü. Pütürge ilçesinin Örmeli Mahallesi’nde bulunan Murat Türkeri’ye ait kayısı bahçesine düşen yıldırım, ağaçları parçaladı.

AĞAÇLARDAN KOPAN PARÇALAR BAHÇEYE SAÇILDI

Yıldırım düşmesi sonucunda parçalanan kayısı ağaçlarından kopan parçalar, bahçenin içerisine savruldu. Bu durum, bahçede büyük bir hasara yol açtı ve kayısı üretimi için önemli bir tehlike oluşturdu.

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