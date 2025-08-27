Pütürge’deki Bilardo Kursları Dikkat Çekiyor

GENÇ KIZLARIN YOĞUN İLGİSİ

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, açılan bilardo kurslarına genç kızların katılımı dikkat çekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan Pütürge Gençlik Merkezi, düzenlediği kurslar ve etkinliklerle büyük bir ilgi görüyor. Özellikle bu bilardo kurslarının genç kızlar tarafından yoğun talep aldığı görülüyor. Kurslara düzenli katılım gösteren genç kızlar, kısa bir süre içerisinde önemli bir gelişim sağladı ve turnuvalara katılacak seviyeye ulaştılar.

BİLGİLENME VE REKABET ORTAMI

Geçtiğimiz yıl Malatya’da gerçekleştirilen Bayanlar Sekiztop Amerikan Bilardo Turnuvası’na toplamda 18 kursiyer katıldı. Merkezde görev yapan eğitmenler, öğrencileriyle bire bir ilgilenerek hem Amerikan hem de üçtop bilardo branşlarının inceliklerini öğretmeye devam ediyor.

KURS FAALİYETLERİ VE İLGİ

Pütürge Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Bucak, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Merkezimizde şu anda 220 kayıtlı öğrencimiz bulunuyor ve her gün yaklaşık 60-70 öğrencimize aktif olarak kurs veriyoruz. Bilardo dışında da Kuran-ı Kerim, Resim, El Sanatları, Takı, Akıl-Zeka Oyunları, Satranç, Langırt, Masa Tenisi, Voleybol ve Futbol gibi çeşitli alanlarda kurslarımız başarıyla sürüyor. Eğitmenlerimizin öğretme arzusu ve öğrencilerimizin öğrenme isteği ile güzel sonuçlar alıyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.