“PYD/PKK Münbiç’ten çıkarsa çatışma bitebilir!”

İngiltere’nin eski Suriye Büyükelçisi Peter Ford, Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD’ye ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Sputnik’e konuşan Ford, terör örgütü PYD/YPG’nin Münbiç’ten ayrılmasının ardından Suriye’nin kuzeyinde çatışmaların son bulmasının beklenip beklenemeyeceği sorusuna, “Evet, genel olarak bu konuda oldukça iyimserim” yanıtını verdi. İngiliz diplomat aynı zamanda durumu, ‘PYD/PKK’nın hakim olduğu bölgeler’ ve ‘ İdlib’deki durum’ olarak ikiye böldüğünü vurguladı.

“İDLİB’DE ÇÖZÜM, MÜNBİÇ’TEN DAHA ZOR”

PYD ile ilgili olan durumun çözüme yaklaştığına ve Suriye hükümetinin bölgedeki terör unsurlarını sıkı bir şekilde kontrol altında tuttuğu’ zamanlara geri dönüldüğüne dikkat çeken Ford, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak İdlib’le ilgili çözüm, Türk tarafının iyi niyetine rağmen hiç kolay olmayacak, zira orada çok sayıda savaşçı ve özellikle de çekilecek yerleri olmayan yabancı savaşçılar var. Bu sorunun üstesinden gelmek çok daha zor olacak, ancak sonuçta Rusya, Türkiye ve Suriye’nin üçlü işbirliğiyle çözüme kavuşacak.”