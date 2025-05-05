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QİANXİ, 5 Mayıs (Xinhua) — Guizhou Eyaleti’nde Tekne Kazası

TEKNE KAZASI SONUCU CAN KAYBI

QİANXİ, 5 Mayıs — Çin’in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Qianxi kentinde bir nehirde 4 teknenin alabora olması sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Yerel kurtarma merkezi, kazanın pazar günü öğleden sonra aniden ortaya çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle gerçekleştiğini bildiriyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kaza sırasında teknelerde bulunan 84 kişi sulara gömülüyor. Yapılan açıklamalarda, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin kazadan yara almadan kurtulduğu ve tedavi altındaki 70 kişinin ise hayati tehlikelerinin olmadığı ifade ediliyor. Eyalet yetkilileri, kurtarma çalışmalarını koordine etmek amacıyla aralarında polis, itfaiye ve sağlık personelinin de bulunduğu yaklaşık 500 kişilik bir acil müdahale ekibi oluşturdu.

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