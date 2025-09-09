Haberler

QİNGDAO, 9 EYLÜL (XİNHUA) — QİNGDAO 2025 ROBOT DÜNYA KUPASI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

ROBOT DÜNYA KUPASI’NIN EV SAHİPLİĞİ

Eylül ayının 9’unda, Qingdao kenti, 2025 Robot Dünya Kupası (RoboCup) Asya-Pasifik Qingdao Davet Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlik çerçevesinde düzenlenen futbol maçında robotlar çeşitli yeteneklerini gösteriyor.

ROBOTLAR, FUTBOLDA HÜNER GÖSTERİYOR

Katılımcı robotların futbol sahasında sergilediği yetenekler, izleyiciler için ilgi çekici bir deneyim sunuyor. Turnuva, teknolojinin sporla birleşimindeki yeniliklerin sergilendiği önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.

Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

Çermik'te hayırseverler, 82 okulda öğrencilere kırtasiye ve çanta temin etti. İstanbul Çermikliler Derneği'nin öncülüğündeki bu yardım, eğitime önemli bir destek oldu.
SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.

