QİNGDAO, 9 EYLÜL (XİNHUA) — QİNGDAO 2025 ROBOT DÜNYA KUPASI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

ROBOT DÜNYA KUPASI’NIN EV SAHİPLİĞİ
Eylül ayının 9’unda, Qingdao kenti, 2025 Robot Dünya Kupası (RoboCup) Asya-Pasifik Qingdao Davet Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlik çerçevesinde düzenlenen futbol maçında robotlar çeşitli yeteneklerini gösteriyor.
ROBOTLAR, FUTBOLDA HÜNER GÖSTERİYOR
Katılımcı robotların futbol sahasında sergilediği yetenekler, izleyiciler için ilgi çekici bir deneyim sunuyor. Turnuva, teknolojinin sporla birleşimindeki yeniliklerin sergilendiği önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.